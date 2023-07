Conformément aux dispositions de l'article 165 de la loi n° 2017-42 du 02 juillet 2018, portant statut des personnels de la Police républicaine et de l'article 164 de la loi n° 2020- 16 du 03 juillet 2020, portant statut spécial des personnels de la Police républicaine, 35 policiers ont été définitivement radiés. Cette radiation qui découle d'une décision signée par le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya se justifie par diverses raisons.

35 agents de la Police républicaine ont été sanctionnés pour « absence non justifiée de son unité pour une durée de trente (30) jours » ou « absence illégale de son unité pour une durée cumulée de plus de quinze (15) jours sur une période d'un (01) an», d'après les informations rapportées par Le Potentiel. Il s'agit de Jean Paul Regis Sogni, ThéophileTchidi, Bassiti Alfa, Willians Kessiwede, Médépo Sidoine Houézé,Y.E. Roméo Amoussou, Comlan Aimé Houndjamé, Pargedo Ulrich Houndjè, Mabutin Omar Wenseslas Merille Bokpè, Moubarak Moumouni, Djatalou Dine Gounou, David Platini Gouvo, Djamiou Gado Moussa, Aminou Yarou, Missimahou Jacques Zinsou, fadel Bello, Médard Adiinakoud, Falcony Etienne Johnson, Madjid Nonvignon Bakary, Fréjus Sonagnon Claver Adieoda, Oloyé Kévin Dimon, Senan Poldo Clus Kpondéhou, Zinm Chrispeace Boko, Vignon Morel Rutherford Gangbè, Yves Marie Ingrid Coco, Pacôme Ezin, Mahuko Djotchoua Monti, Hulbert Y. Juvenal Chékété, Codjo Innocent Togbé, Chris Emmanuel Steve De Souza, Annita Créomane Sekou, Moun Bawa, Adjimon Delphine Deda, Sadat Aboubakary et Atadé Minvegni Kévin Kinnon.