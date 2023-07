Le jeudi 06 juillet 2023, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a condamné deux fonctionnaires de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) et trois agents agréés de la SBEE à différentes peines pour abus de fonction et complicité d'abus de fonction. Ils se sont retrouvés dans les mailles de la justice dans une affaire d'extension de poteaux électriques sans autorisation.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a fixé cinq agents de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) sur leur sort ce jeudi 06 juillet. Selon nos recoupements d'informations, les prévenus ont effectué une extension des poteaux électriques et posé sans autorisation formelle, 38 compteurs précisément à Dèkoungbè. Les prévenus n'ont pas nié les faits. Ils ont payé la pénalité que leur a facturée la SBEE. La Cour a requalifié les faits d'abus de fonctions retenus par le parquet spécial contre les agents agréés en complicité d'abus de fonctions.

Elle a reconnu les trois agents agréés coupables de complicité d'abus de fonctions et a condamné deux parmi eux à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans de prison ferme ainsi qu'au paiement de 3,5 millions FCFA et 4 millions de FCFA, chacun à la SBEE pour les préjudices causés à la société. Le troisième agréé de la SBEE qui est le gérant de la société Global Electric a été condamné à un an de prison assortie de sursis. Les deux fonctionnaires de la SBEE ont été reconnus coupables d'abus de fonctions et condamnés à deux ans de prison avec sursis et à 500 000 FCFA d'amende, chacun. Les cinq concernés ont 15 jours pour faire appel à la décision.