En fin de la semaine écoulée, deux accidents de circulation se sont produits dont l'un le vendredi 21 juillet dernier dans la commune d'Abomey-Calavi et l'autre à Cotonou le dimanche 23 juillet dernier. L'accident du vendredi a occasionné un décès. Deux blessés graves ont été enregistrés après l'accident du dimanche. Un motocycliste a perdu la vie le vendredi 21 juillet dernier dans la commune d’Abomey-Calavi, à hauteur de l’échangeur de Godomey.

Il a rendu l'âme après avoir été percuté par un camion. Le disparu allait dans la direction de Ouidah lorsque le drame est survenu. Deux blessés graves et des dégâts matériels ont été enregistrés suite à un accident de circulation qui est survenu à Cotonou, précisément au carrefour Agontikon, dans la matinée du dimanche 23 juillet 2023. En effet, un conducteur de taxi-moto et sa cliente ont été percutés par une voiture qui, en provenance du carrefour Toyota, allait dans la direction de Gbédjromèdé. Certaines sources ont révélé que le motocycliste qui venait de l’Etoile Rouge pour le carrefour Toyota a brulé le feu rouge au niveau de Agontikon. Le motocycliste et sa cliente se sont retrouvés avec de graves blessures. Le véhicule a été endommagé.