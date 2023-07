Ayant pour projet l’implantation d’une unité industrielle de production pharmaceutique dans la zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ), le Manager Général et administrateur délégué de Contipharma, Bernard Delhez a été ce jeudi 20 juillet 2023 l’hôte des responsables de la GDIZ. Après avoir été entretenu à la salle de la maquette de la Zone spéciale de Glo-Djigbé le Manager Général de Contipharma Bernard Delhez a visité le centre de formation au métier du textile, l' unité de transformation de noix de cajou et l'usine de transformation de Soja Bio.

A la fin de cette visite, il a déclaré être « relativement surpris, impressionné même intéressé », par les infrastructures installées ici au Bénin. Selon lui, dans ses pérégrinations à travers plusieurs pays en Afrique, il ne lui a pas été donné de voir de pareilles infrastructures. A propos de l’assurance qu’il peut donner à l’administration de la GDIZ, Bernard Delhez a souhaité « qu’il y ait une suite » en ce qui concerne son projet d’implantation d’une usine pharmaceutique. « La mise en place d’une installation de fabrication de médicaments génériques pour cette partie de l’Afrique » est très importante, a-t-il ajouté.

Faut-il le savoir, Contipharma est une Industrie pharmaceutique qui fait « de la fourniture et de la fabrication de médicaments génériques exclusivement européens non asiatiques ». L’Administrateur délégué de Contipharma a indiqué qu’« aujourd’hui, le problème en Afrique est celui des produits pharmaceutiques en provenance d’Asie avec certaines rigueurs qui ne sont pas aussi développées que sont les produits européens ». Son objectif est donc de développer les produits aux mêmes conditions mais précisément d’origine européenne et fabriquer dans un pays comme le Bénin comme ils le font déjà en RDC.