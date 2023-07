Pour réfléchir sur comment promouvoir et développer les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria et de définir la stratégie pour lutter efficacement contre la fraude dans la continuité de la coopération économique lancée par les présidents Patrice Talon et Bola Tinubu, le Directeur général des douanes du Nigéria, Bachir Adewale Adeniyi à la tête d’une forte délégation de l’administration douanière de son pays a déjà foulé le sol béninois depuis ce matin du lundi 24 juillet 2023. Il a été accueilli par son homologue du Bénin, Alain Hinkati.

Après que le DG des douanes du Nigeria a reçu les honneurs militaires à la Direction général des Douanes et droits indirects (DGDDI) de Cotonou, le Directeur général des douanes du Bénin, accompagné de quelques directeurs techniques centraux, a eu un tête-à-tête avec ce dernier. Après ce tête-à-tête, le Directeur général Bachir Adewale Adeniyi et sa délégation ont visité d’abord Webb Fontaine au Guichet unique du commerce extérieur (Guce) et après le système de scanning et de tracking des marchandises de Bénin Control.

Au cours sa visite au Bénin, Bachir Adewale Adeniyi aura une séance de travail avec les opérateurs économiques et les commissionnaires en douane agréés du Bénin avant de rencontrer le ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni. Avant la dernière ligne droite de la visite que constituent la conférence de presse et la publication du communiqué conjoint des deux Directeurs généraux, le directeur général des douanes du Bénin, Alain Hinkati et son hôte tiendront une réunion de synthèse. Il faut signaler que le départ de la délégation nigériane est prévu pour 17 h.

Rappelons que les Directeurs généraux Alain Hinkati et Bachir Adewale Adeniyi étaient tout récemment ensemble à Bruxelles en Belgique lors des sessions de l’Organisation mondiale de la douane (Omd) où les deux personnalités ont eu à échanger en marge de ces sessions de l’OMD, ceci pour jeter les bases d’une coopération fructueuse entre les deux administrations douanières.