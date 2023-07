Poursuivi dans une affaire de vol d'argent par des cartes bancaires volées, l'ancien député béninois Désiré Vodonou a été condamné à 10 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jeudi 20 juillet 2023. L’homme d’affaires Wilfried Ayatodé qui est le principal accusé dans ce dossier a écopé de 20 ans de prison ferme.

Ce jeudi 20 juillet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a requalifié les faits en ‹‹ recel de données informatiques et blanchiment de capitaux ››. La Criet a condamné l’ex député Désiré Vodonou et son informaticien sénégalais à 10 ans de prison ferme et au paiement d’une amende 314 000 000 francs CFA. Wilfried Ayatodé, le principal accusé qui a été extradé de la Côte d'Ivoire après s'être évadé en janvier dernier a écopé de 20 ans de prison et d'une amende de 314 000 000 francs CFA.

La quatrième personne accusée dans cette affaire a écopé de 05 ans de prison dont 02 ans ferme et 03 ans assortis de sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de deux millions FCFA. Trois autres personnes poursuivies dans le dossier ont été relaxées au bénéfice du doute. Il importe de notifier que l'affaire de fraude via les cartes bancaires est différente de celle de casse de banque dans laquelle l'ancien député est également impliqué.