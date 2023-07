Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Dorothée Sossa a rendu ce mardi 11 juillet 2023 une visite de courtoise à son homologue de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Sacca Larfia. Les échanges entre les deux personnalités et leurs collaborateurs qui ont eu lieu au siège de la Cena à Cotonou ont trait aux questions touchant les deux institutions dans le dispositif électoral. Le président Dorothée Sossa s’est réjoui donc d’avoir eu des échanges fructueux avec le président Sacca Lafia.

« Au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons à vous accompagner en ce qui concerne les consultations nationales dans ce que vous faites », a déclaré Dorothée Sossa. Pour lui, « il est important qu’avant qu’on n’en arrive aux grandes joutes électorales, qu’on puisse apprendre à se connaître, que nous puissions nous découvrir ». C’est pour cela que selon le président de la Haute institution en matière constitutionnelle, cette visite de courtoisie et de prise de contact est une visite pour dire aux membres de la Cena que la mandature actuelle de la Cour constitutionnelle a bien « commencé la tâche républicaine » qui leur a été confiée et qu’ils sont « disponibles et accessibles pour toutes les institutions de l’Etat qui auront besoin » d’eux « à titre préparatoire » ou quand elles seront dans l’action.

Quant au président de la Cena, il se dit disponible à collaborer avec l’équipe actuelle de la Cour constitutionnelle. « Avec vos prédécesseurs, on a eu à travailler de façon harmonieuse pour conduire à bon port deux élections : une élection professionnelle de la Chambre des métiers de l’artisanat et les électives législatives de janvier dernier » a-t-il laissé entendre avant d’ajouter que «globalement, tout s’est bien passé et vous avez comme toujours, dit le droit ». Sacca Lafia a indiqué que « cela a permis de ramener le calme dans le pays » et qu’en ce moment, ils sont en stand-by.

Pour le premier responsable de la Cena, ils sont en train de ranger tous les outils qui leur ont servi à dérouler les élections de janvier dernier et qu’ils les préparent « pour les prochaines joutes électorales qui auront lieu en janvier 2026 pour les élections législatives et municipales, en mars 2026 pour l’élection présidentielle ». « Nous avons foi que comme la dernière fois, vous accompagnerez pour le bien du pays, vous accompagnerez pour la démocratie dans notre pays, vous accompagnerez pour la tranquillité et la paix dont a besoin notre pays, notre peuple pour son développement », a-t-il lâché.