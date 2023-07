Dans la soirée du mercredi 05 juillet 2023, trois individus ont charcuté un homme dans la commune de Toffo, dans l'arrondissement de Damè, précisément dans le village d'Agbotagon. Suite à cette scène, la victime a été amenée d'urgence à l’hôpital d’Allada. À Agbotagon, un village situé dans la commune de Toffo, un homme a été charcuté dans une bagarre qu'il a eu avec trois autres hommes dans la soirée du mercredi dernier.

La victime s'est retrouvée dans un état critique après cette violente bagarre. Ainsi, il a été admis aux soins à l'hôpital d'Allada. La bagarre qui a failli coûter la vie à la victime émane d'anciennes querelles liées à la Coopérative d'Aménagement Rural ( CAR ). La victime a cité ses agresseurs. Ainsi, les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur l'un d'entre eux. Les deux autres sont en cavale.

Au Bénin, les Coopératives d'Aménagement Rural (CAR) ont joué un rôle capital dans l’émergence de la filière palmier à huile. Le Bénin compte actuellement 36 CAR dont 17 dans l’Ouémé et le Plateau, 15 dans l’Atlantique et 4 dans le Mono. « Les CAR ont été secouées par une crise qui a duré une vingtaine d’années », a déclaré le ministre de l’agriculture, de l'élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui, lors d'un point de presse le 25 mai dernier.

Pour faire efficacement face à cette crise, le gouvernement a pris de nombreuses mesures drastiques. Ces mesures permettront entre autres de poursuivre les coopérateurs coupables de malversations devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme selon le ministre de l'agriculture.