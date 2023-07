La délibération des résultats du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de 2023 a été effectuée dans la matinée de ce samedi 08 juillet 2023 dans la salle Codir du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Pour cet examen qui a eu lieu du 12 au 14 juin 2023, 121.827 candidats dont 58.327 filles et 62.500 garçons ont composé pour le Bepc, session de juin 2023. A la délibération, on retient que 83 755 candidats sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 69,21%. Le taux de réussite du BEPC, session de juin2023 a connu une hausse par rapport au taux de réussite enregistré en 2022 qui était de 66,46%.

Pour les résultats par département, le département du Zou vient en tête avec 79,36%. Il est suivi des Collines et du Littoral avec respectivement 78,92% et 74,88%. 71,67% des candidats sont déclarés admis dans le département du Plateau, 71,43% dans le département du Mono, 71,34% dans le département du Borgou,70,67% dans le département du Couffo, 68,29% dans le département de l’Atacora, 66,02% dans le département de l’Atlantique, 64,71% dans le département de l’Ouémé, 60,51% dans le département de la Donga et le département de ’Alibori tient la lanterne rouge avec 54,90%.

Bénin : 5 agents de la SBEE condamnés pour abus de fonction Le jeudi 06 juillet 2023, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a condamné deux fonctionnaires de la Société béninoise d’énergie électrique…

Il faut signaler que les candidats qui sont déclarés admis au Bepc, session de juin 2023, vont affronter les épreuves sportives et orales du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023 dans les centres de composition qui seront retenus à cet effet pour la circonstance. Consultez les résultats en cliquant ici