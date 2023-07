BEPC 2023 au Bénin : La proclamation des résultats définitifs prévus pour le 17 juillet Ce samedi 08 juillet 2023, la première délibération des résultats de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) session de juin 2023 a été faite dans la salle Codir du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. 83 755 candidats sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 69,21% sur les 121.827 candidats qui ont composé. Ces candidats qui sont déclarés admis vont subir les épreuves d’Education physique et sportive (Eps) et l’oral de langue de l’examen du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023.

Selon le calendrier publié par Direction des examens et concours (Dec), les travaux de secrétariat anonymat des épreuves d’Eps et de l’oral sont prévus pour le mercredi 12, et le jeudi 13 juillet 2023 et ceux du Secrétariat contrôle et saisie des notes d’EPS et d’oral de langues du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2023 et de tri des dossiers des admis, de rectification de noms et de finition du lundi 10 au lundi 17 juillet 2023 et de la correction des copies d’EPS du vendredi 14 au samedi 15 juillet 2023 . Quant aux résultats définitifs, ils seront publiés le lundi 17juillet 2023 sur la plateforme e-resultats.