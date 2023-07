L’ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, a réagi suite à sa condamnation pour « abus de pouvoir ». Selon les informations de la presse brésilienne, l’homme politique a été condamné, hier vendredi 30 juin 2023, à huit années d’inéligibilité, à cause des « fausses » informations qu’il avait disséminées sur le système de vote électronique avant sa défaite à l’élection présidentielle de 2022. L’ancien président, qui n’était pas présent à l’audience, a dénoncé un « coup de poignard dans le dos ». Sa défense avait, par avance, indiqué qu’elle déposerait un recours devant la Cour suprême si son client venait à être condamné.

« Je n'ai commis aucun crime »

La veille de la condamnation, l’ancien chef d’État avait déclaré : « Je n'ai commis aucun crime en me réunissant avec des ambassadeurs. M'enlever mes droits politiques sous l'accusation d'abus de pouvoir politique est incompréhensible ». Le discours prononcé par Bolsonaro en juillet 2022 devant des diplomates à la résidence présidentielle de l'Alvorada, diffusé à la télévision publique et sur les réseaux sociaux, est à l’origine du procès. L’homme politique avait exprimé son intention de changer les choses. Il avait donc dit vouloir « corriger des failles » dans le vote électronique avec la « participation des forces armées ».

Cette condamnation marque un tournant important dans la carrière politique de Jair Bolsonaro et aura certainement des répercussions significatives sur le paysage politique brésilien. Pour rappel, la sentence contre Jair Bolsonaro a été approuvée à cinq contre deux. Suite à la décision du tribunal, Flavion Dino, ministre brésilien de la Justice, a fait part de sa satisfaction. « La démocratie a remporté sa plus dure épreuve des dernières décennies » a-t-il déclaré. En conséquence, la décision du tribunal ouvre la voie à une succession dans les sphères de droite et de l’extrême droite.