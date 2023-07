L'expansion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), une alliance économique d'envergure mondiale, alimente de vifs débats sur la scène internationale. Leur poids économique croissant, avec un PIB combiné ayant surpassé celui du G7, aiguise les ambitions de nombreux pays, notamment en Afrique, mais aussi en Europe. Le sommet tant attendu en Afrique du Sud en août pourrait être l'occasion d'aborder ces enjeux de taille. Le prochain sommet des BRICS pourrait en effet marquer un tournant dans l'histoire de l'organisation, avec une possible ouverture à de nouveaux membres

Plusieurs pays africains, dont l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie, ont officiellement exprimé leur souhait d'intégrer l'alliance. La Russie, soutenue par l'Afrique du Sud, a fait savoir que cette question serait à l'ordre du jour du sommet. Toutefois, avant d'accueillir de nouveaux membres, les BRICS doivent définir les critères d'adhésion, une tâche encore en cours.

Sur une note parallèle, le sommet pourrait également être marqué par une avancée majeure en matière économique. Les BRICS discutent en effet de la création d'une monnaie alternative au dollar américain, l'objectif étant de réduire la dépendance des pays membres et du reste du monde à l'égard de la monnaie de réserve internationale dominante. Cependant, ce projet audacieux soulève de nombreux défis, notamment la mise en place d'une banque centrale autonome et l'élaboration de règles cohérentes pour le marché unifié. Des discussions riches donc en perspective sur ce plan

Le président français Emmanuel Macron, de son côté, a manifesté son désir de participer au sommet des BRICS, une première pour un chef d'État non membre. Sa présence pourrait témoigner de la volonté de la France de renforcer ses liens avec ces puissances émergentes. Néanmoins, l'invitation du président français dépend des BRICS, et plus particulièrement de l'Afrique du Sud, pays hôte du sommet. La situation est d'autant plus complexe que le président de la Russie, membre des BRICS, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, une position qui pourrait compliquer la possible venue de Poutine voire de Macron.

Ainsi, le prochain sommet des BRICS s'annonce sous le signe du changement et pourrait rebattre les cartes de la géopolitique mondiale. L'éventuelle expansion de l'alliance, la création d'une monnaie commune et la participation d'un dirigeant non membre sont autant de points qui pourraient transformer l'avenir des BRICS. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui s'intéressent à l'évolution des dynamiques mondiales.