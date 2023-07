Le groupe formé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (BRICS) veut s’imposer dans l’économie mondiale. Dans ce cadre, le groupe a pris la décision de faire plus de règlements avec les monnaies nationales. Le ministère russe des Affaires étrangères a rendu publique l’information lors d’une interview accordée au média RT, le vendredi 14 juillet 2023. Dans un contexte où plusieurs pays s’éloignent du dollar dans leurs échanges commerciaux, le ministère russe des Affaires étrangères a tenu à souligner que l’option de l’utilisation des monnaies nationales est difficile à appliquer.

Des discussions autour d’un mécanisme de paiement durable

D’après lui, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette difficulté, à savoir : leur volatilité plus élevée que le dollar américain et leur convertibilité qui demeure limitée. Toutefois, si l’adoption d’une monnaie commune reste l’un des principaux objectifs des BRICS, la diplomatie russe a souligné qu’il s’agit d’un processus « délicat ». Notons que d’importantes discussions se feront au cours du prochain sommet des BRICS, qui se tiendra du 22 au 24 août 2023, à Johannesburg, en Afrique du Sud. D’après la diplomatie russe, elles s’axeront autour d’un mécanisme de paiement durable, en ce qui concerne le commerce durable bilatéral.

Pour rappel, le prochain sommet des BRICS aura lieu alors que se déroule une guerre entre l’Ukraine et la Russie. Cette situation a amené plusieurs pays occidentaux à sanctionner le président russe Vladimir Poutine, qui a également été visé par la Cour Pénale Internationale (CPI). En tant de membre de cette dernière, l’Afrique du Sud aurait l’obligation d’arrêter le chef du Kremlin, s’il foulait son sol. Cependant, Pretoria a annoncé, quelques jours plus tôt, que le numéro un russe ne participera pas au sommet des BRICS. Cette décision a été prise « d'un commun accord ». Dans un communiqué, la présidence sud-africaine a fait savoir qu’il sera, tout de même, représenté par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Ce dernier participera audit sommet, aux côtés des dirigeants sud-africain, russe, chinois et indien.