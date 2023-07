Alors que l’actualité est marquée par la tentative de coup d’État au Niger, au Burkina, des rumeurs faisant cas de mouvements d’humeur des soldats ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 26 juillet, le chef d’État major général des armées a formellement démenti les informations qui font état d’un mouvement d’humeur des militaires burkinabè. Rappelons qu’en moins d’un an, le Pays des Hommes Intègres a connu deux Coups d’État qui ont respectivement évincé du pouvoir, Roch Marc Christian Kabore et le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba.

" De fausses informations faisant état de mouvements d’humeur dans certaines casernes militaires circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Le chef d’État major général des armées apporte un démenti catégorique à ces allégations dont l’intention manifeste est de manipuler l’opinion publique. Dans ce contexte d’engagement opérationnel intense pour la reconquête du territoire nous invitons l’ensemble des Burkinabè à soutenir les forces combattantes et à rester vigilant face aux tentatives de démoralisation orchestrées par des individus aux intentions malveillantes". Peut-on lire dans le communiqué de l’état major général des armées. Ces suspicions de mouvement d’humeur interviennent alors que le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré est actuellement en Russie pour prendre part au sommet Russie-Afrique. Cela fait près de 8 ans que le Burkina Faso est enlisé dans une instabilité sécuritaire qui a engendré de nombreux morts et provoqué le déplacement de millions de personnes.

Après son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a enclenché une série de mécanismes afin d’endiguer la menace terroriste et ramener la paix dans son pays. Même si des efforts considérables ont été consentis et que les Forces de défense et sécurité abattent un travail héroïque sur le terrain, il reste encore beaucoup à faire pour que le Burkina retrouve sa quiétude d’antan.