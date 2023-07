Le Maroc a battu le samedi 08 juillet 2023 au Complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (Can) , l’Egypte, tenant du titre par le score de 2 buts à 1. Avant de se qualifier pour la finale, les Marocains ont dicté en demi-finale, leur loi aux Maliens au cours des séances de tirs au but par 4 tirs contre 3 après un score de 2 buts partout pendant le temps réglementaire.

Quant aux Aigles olympiques du Mali, ils ont battu le vendredi 07 juillet 2023 pour le match de la 3ème place, le Syli olympique de la Guinée aux épreuves fatidiques des tirs au but par 4 tirs au but contre 3 après 0 but partout au temps réglementaire. Le Mali s’offre ainsi la médaille de bronze de cette compétition. Après avoir arraché donc la 3ème place de la Can des moins de 23 ans, les Maliens ont décroché leur billet pour représenter le continent africain aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en France en 2024. Ils vont accompagner pour ces Jeux Olympiques Paris 2024 le Maroc et l’Egypte. Battue, la Guinée garde de son côté, une chance de qualification, puisqu’elle va disputer un match de barrage intercontinental contre une équipe asiatique, pour espérer se qualifier au tournoi de football olympique.