Egypte # Guinée et Maroc # Mali sont les deux matchs des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans (Can U23 Maroc 2023) qui seront joués ce mardi 04 juillet 2023. Avant d’atteindre les demi-finales, les Lionceaux de l’Atlas du Maroc ont fait un sans-faute dans la compétition avec 3 victoires en phase de groupe respectivement contre la Guinée (2-1), le Ghana (5-1) et le Congo (0-1). Ces 3 victoires ont ouvert donc le chemin du carré d’As pour les Marocains.

Quant aux Aigles des moins de 23 ans du Mali, adversaire du Maroc (pays organisateur), c’est la première fois de leur histoire qu’ils atteignent le dernier carré d’As de cette compétition. Mais avant d’en arriver là, ils ont battu le Gabon (3-1) et le Niger (2-0) et ont perdu face à l’Egypte (1-0). Concernant l’Egypte, tenante du titre de l’édition précédente, elle s’est imposée en phase de poule respectivement au Mali (1-0) et au Gabon (2-0) et a été tenue en échec sur un score de nul et vierge de 0 but partout face à la surprenante équipe des moins de 23 ans du Mena du Niger.

Ces 3 résultats lui ont permis de décrocher sa qualification pour les demi-finales de ladite compétition. Quant à la Guinée qui affrontera l’Egypte, elle a réussi à écarter sur son chemin le Ghana en faisant un match nul de 1 but partout. Or, le Ghana de son côté avait besoin impérativement d’une victoire pour avoir son billet pour les demi-finales. Mais, c’est la Guinée qui y sera.

Il faut signaler qu’à part le score de 1 but partout face au Ghana, le Syli national des moins de 23 ans de la Guinée a dicté sa loi au Congo (3-1) et a été défait par le Maroc (2-1). Rappelons que le match pour la troisième place sera joué le vendredi 7 juillet 2023 et la finale se disputera le 8 juillet au Complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la troisième place de la CanU23 Maroc 2023 représenteront le continent africain pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (J.O Paris 2024).

Les affiches des demi-finales de la CanU23

Demi-finales : mardi 4 juillet

19h : Égypte-Guinée

22h : Maroc-Mal

Match pour la troisième place :

vendredi 7 juillet

Finale : samedi 8 juillet