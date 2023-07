Dans le but d'assurer la sécurité des élèves et une bonne rentabilité à l'examen du CEP, le gouvernement du Bénin a initié un programme national alimentaire scolaire intégré (Pnasi). C'est une initiative pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, horizon 2025. À cet effet, vu les prouesses réalisées par le gouvernement de la Rupture par le biais du ministre des enseignements maternel et primaire, le jeudi 20 juillet dernier, le ministre d'Etat chargé du développement Abdoulaye Bio Tchané a reçu à son cabinet ensemble avec ses collègues de l'agriculture, de la famille une délégation des responsables du programme alimentaire mondial (PAM).

Après une synthèse faite par le ministre Bio Tchané, il convient de rappeler qu'en 2017, la couverture nationale était à 32% quant aux projets (Psani). Un taux embryonnaire qui s'est accru en 2022 jusqu'à 75%. Au ministre Salimane Karimou des enseignements maternel et primaire d'ajouter que sur "…7596 écoles prises en compte par ledit projet, environ 5500 sont couvertes".

L'importance de ce programme dont bénéficient les écoliers béninois s'explique selon la ministre Véronique Tognifodé par le fait que pour elle, "…c'est un projet qui contribue à maintenir les enfants à l'école, à lutter contre la pauvreté et au-delà, à maintenir les filles à l'école". Une vision qui cadre bien avec la nécessité d'encourager l'éducation des enfants en général et celle des filles en particulier.

Prouesses reluisantes, Cindy Mc CAIN, la directrice exécutive du programme alimentaire mondial du Bénin a salué les efforts du gouvernement du Bénin. "Je retiens qu'on a eu une très bonne relation de travail avec le gouvernement du Bénin et ceci avec une grande ambition qui est celle de réaliser les 100% de couverture nationale pour le Pnasi".