Le monde des milliardaires est souvent associé à des personnes d'âge mûr qui ont accumulé leur fortune au fil des années grâce à leur travail acharné et à leur talent entrepreneurial. Cependant, il existe également une poignée de jeunes prodiges qui ont réussi à atteindre le statut de milliardaire avant même d'avoir vingt ans. Selon les estimations de Forbes, quinze personnes âgées de 30 ans ou moins détiennent un patrimoine qui dépasse le milliard de dollars. En regardant de près le classement, un homme se démarque très largement lorsque l'on examine le montant des fortunes.

Le plus jeune milliardaire du monde n'a pas encore vingt ans. Nous avons parlé de lui dans un haut de nos précédents articles. Son nom est Clemente Del Vecchio, qui a fêté ses 19 ans en mai, est assis sur une fortune de 3,5 milliards de dollars depuis la mort de son père Leonardo Del Vecchio, fondateur du fabricant de lunettes Luxottica et deuxième fortune d'Italie. Clemente est accompagné dans ce classement par ses frères Luca et Leonardo, respectivement âgés de 21 et 23 ans. Les Del Vecchio font partie de la majorité des jeunes milliardaires qui ont hérité de la fortune familiale.

D'autres fratries sont représentées dans ce cercle très fermé des milliardaires. Les Sud-Coréens Kim Jung-youn et Kim Jung-min, âgés de 19 et 21 ans, ont hérité d'une participation dans le fabricant de jeux Nexon après la mort de leur père en 2022. Leur patrimoine approche les 2 milliards de dollars chacun. Alexandra Andresen et Katharina Andresen, deux sœurs norvégiennes âgées de 26 et 27 ans, possèdent des parts dans Ferd, une entreprise norvégienne spécialisée dans l'immobilier, ce qui leur permet d'envisager l'avenir avec sérénité avec 1,5 milliard à la banque. En fait, Alexandra a été désignée comme la plus jeune milliardaire du globe dès 2016.

4 jeunes milliardaires autodidactes

Parmi cette liste de quinze milliardaires, quatre sont des entrepreneurs autodidactes à l'image du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a longtemps été positionné en tête de ce classement. Palmer Luckey, fondateur des casques de réalité virtuelle Oculus, revendus ultérieurement à Meta, est l'un d'entre eux. À bientôt 31 ans, cet entrepreneur américain détient une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars.

Ben Francis, un Britannique qui a abandonné ses études pour fonder sa marque de vêtements de sport Gymshark à l'âge de dix-neuf ans, possède aujourd'hui un patrimoine qui dépasse largement le milliard. Douze ans plus tard, sa réussite est impressionnante. Aux côtés de Palmer Luckey et Ben Francis, Ryan Breslow, âgé de 29 ans, a créé Bolt, une société de logiciels de paiement rapide. Sa fortune dépasse le milliard de dollars, et il a récemment quitté son poste de PDG début 2022 pour se lancer dans de nouveaux projets.

Le plus riche des jeunes milliardaires

La mort du fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, en octobre dernier a propulsé son fils Mark Mateschitz au rang du millénial le plus riche d'Europe. À seulement trente ans, cet Autrichien possède plus de milliards sur son compte bancaire que d'années vécues. Forbes estime sa fortune à 34,7 milliards de dollars. Pour rappel, Red Bull, la célèbre marque de boissons énergisantes, est devenue un véritable phénomène mondial depuis sa création.

Fondée en 1984 par Dietrich Mateschitz, un entrepreneur autrichien, Red Bull a révolutionné l'industrie des boissons avec son concept novateur. Mateschitz a su transformer une idée audacieuse en une entreprise florissante. Grâce à son marketing astucieux et à ses stratégies de sponsoring innovantes, la marque est devenue synonyme d'énergie, de performance et d'aventure.