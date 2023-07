Les milliardaires de la tech dominent le classement des personnes les plus riches du monde qui ont vu leurs fortunes augmenté considérablement au cours de la première moitié de l'année 2023. Selon l'indice Bloomberg Billionaires de cette année, les 500 personnes les plus riches de la planète ont vu leur richesse totale augmenter de 852 milliards de dollars américains, avec les milliardaires de la tech en tête. Ce semestre marque également la meilleure performance des milliardaires depuis la seconde moitié de 2020, avec une moyenne de 14 millions de dollars américains par jour pour chaque membre du classement.

Il y a quelques semaines, Elon Musk a retrouvé son titre de l'homme le plus riche du monde, devançant Bernard Arnault de LVMH qui se classe deuxième. La majorité des gains de richesse proviennent de la forte hausse des marchés boursiers, comme l'explique Bloomberg. Musk, désormais l'homme le plus riche du monde, a enregistré une augmentation de sa valeur nette de 96,6 milliards de dollars américains du début de l'année 2023 jusqu'au 30 juin, tandis que le PDG de Meta (anciennement Facebook) a réalisé le deuxième gain le plus important avec 58,9 milliards de dollars américains.

La troisième place dans le classement des gains pendant le premier trimestre revient à un autre milliardaire de la tech, Jeff Bezos, qui a augmenté sa fortune d'environ 47,4 milliards de dollars américains. Larry Ellison, le directeur de la technologie d'Oracle, a vu sa richesse augmenter de 40,8 milliards de dollars américains, se classant ainsi quatrième dans ce classement. En cinquième position, Bernard Arnault a gagné 38,2 milliards de dollars américains au cours de la même période.

Alors que les actions de Tesla continuent de grimper en juillet, la fortune de Musk continue de croître, avec un ajout de 13 milliards de dollars américains supplémentaires jusqu'à présent. Les gains totaux des milliardaires sont donc considérables, confirmant ainsi le dicton selon lequel les riches deviennent encore plus riches. Cependant, parmi les ultra-riches, certains ont également subi des pertes.

Gautam Adani a perdu 60,2 milliards de dollars américains au cours de la première moitié de 2023, dont la plus grande perte en une seule journée avec une baisse de 20,8 milliards de dollars américains. Cette chute est principalement due aux accusations de fraude comptable et de manipulation des actions formulées par Hindenburg Research. Malgré cela, Adani conserve tout de même la 21e place parmi les personnes les plus riches du monde.