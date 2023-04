Appartenir à la caste des milliardaires n’est pas donné à tout le monde. Prétendre à ce statut nécessite des années de durs labeurs, des sacrifices, des investissements intelligents, un très bon flair et parfois un peu de chance. Il ya aussi cette catégorie de milliardaire qui naisse avec une cuillère d’argent dans la bouche. C’est le cas de Clemente Del Vecchio (19 ans) héritier du défunt Leonardo Del Vecchio, fondateur de Luxottica et président d’EssilorLuxottica. Selon le magazine Forbes, Clemente Del Vecchio est le plus jeune milliardaire du monde avec un capital estimé à 3,5 milliards de dollars.

Leonardo Del Vecchio décédé le 27 juin 2022 était à la tête d’une fortune colossale de 27,3 milliards de dollars. À sa disparition, sa fortune fut partagée entre son épouse décédée également et les cinq frères et sœurs de Clemente, à savoir Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria et Luca. D’après des sources concordantes, dans le monde, il n’y a que 15 personnes de moins de 30 ans qui ont une fortune dépassant le milliard de dollars. Les deux plus de ce classement sont Clemente Del Vecchio et le Sud-Coréen Kim Jung-youn, héritier du fondateur de Nexon, mastodonte des jeux en ligne.

De son vivant, Leonardo Del Vecchio a construit un véritable empire. Luxottica est tout simplement le plus grand holding international de production et de vente de lunettes et de lentilles. Plus de 80 000 personnes travaillent pour la chaine Luxottica dont les magasins sont estimés à 9000. Grâce à son investissement, Leonardo Del Vecchi a mis à l’abri du besoin toute sa descendance qui aura pour mission de bien gérer la fortune familiale et pourquoi pas investir dans de nouveaux secteurs.