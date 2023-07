Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée Conakry ont connu un bouleversement de l’ordre constitutionnel suite à des coups d’État. Cette situation a valu à ses trois pays des sanctions au niveau international. La CEDEAO avait notamment suspendu Ouagadougou, Bamako et Conakry de ses principales instances. Un climat de tension s’était alors installé entre l’institution ouest-africaine et les régimes militaires en place dans les trois pays ci-dessus cités. Dans l’optique de renouer un dialogue vertueux, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris la décision de mandater Patrice Talon dans les trois capitales.

Le président béninois aura pour mission d’instaurer un nouveau climat de confiance avec Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et Ibrahim Traoré. Cette mission de Patrice Talon a été décidée ce mardi 18 juillet au cours d’un mini sommet tenu à Abuja. Bola Tinubu, qui vient d’être investi dans ses fonctions de président du Nigeria et par ailleurs nouveau président en exercice de la CEDEAO s’est entretenu avec Umaro Sissoco Embalo, Patrice Talon, Mohamed Bazoum. La mission est donc officielle, mais le chef de la diplomatie béninoise a laissé entendre que pour le moment, il n’y a aucune indication sur la date pour le premier voyage, la première destination, ou la durée de la mission de Talon.

Rencontre Talon - Tinubu - Bazoum à Abuja: les décisions prises par le groupe de travail Le groupe de travail présidentiel composé de Patrice Talon , président de la République du Bénin, , Mohamed Bazoum , président de la République du…

Lors de sa désignation en tant que président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu a exprimé sa volonté de doter l’organisme sous-régional de nouveaux mécanismes. Le président nigérian a notifié que la CEDEAO va travailler sans relâche pour mettre fin aux phénomènes de coup d’État. Durant ce mini sommet, des directives furent enclenchées afin de permettre la réactivation de la force armée de la CEDEAO à savoir l’ECOMOG. Cette force aura pour tâche première de lutter contre l'instabilité sécuritaire.