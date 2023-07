Du 05 au 07 juin 2023, 241.554 candidats dont dont 115.525 filles et 126.029 garçons répartis dans 778 centres ont planché durant (03) trois jours pour l’examen du Certificat d’Etudes primaires (CEP) session unique de juin 2023. Reçu ce dimanche 25 juin 2023 sur l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, le chef service tests, examens et concours de la Direction des examens et concours (DEC) du ministère des enseignements maternel et primaire, François Houédo a fait le point des travaux depuis la fin de cet examen. Selon lui, la correction des copies est déjà terminée.

Quant à la saisie et le calcul des notes, ils ont démarré simultanément. Il a précisé que le contrôle et la collection des notes vont démarrer ce lundi 26 juin 2023 et la délibération sera pour le 29 juin 2023. « Dès qu’on délibère le lendemain on proclame les résultats sur toute l’étendue du territoire nationale par département », a indiqué François Houédo. Quant à la session des malades du CEP 2023, le chef service tests, examens et concours de la DEC a déclaré qu’elle est prévue pour le lundi 3 juillet prochain.

Il faut signaler que cette session des malades va concerner entre autres, les candidats régulièrement inscrits au CEP 2023 et qui ont abandonné la composition en cours du chemin parce qu’ils sont tombés malades. Il a signalé que dans le département de l’Alibori notamment dans la commune de Kandi, 43 candidats qui viennent de deux centres d’éducation alternative (centres qui regroupent les enfants déscolarisés ou non scolarisés) sont en train de faire un cycle de 4 ans pour obtenir le certificat d’Etudes primaires. Ils pourraient également composer à la session des malades mais la décision appartient au ministre.