L’Algérie et le Maroc sont classés parmi les dix pays arabes qui sont grands producteurs d’énergie solaire. L’information a en effet été rapportée par le dernier rapport d’Attaqa. Selon le rapport, ces pays arabes se sont tournés massivement vers ce type d’énergie à cause d’un objectif commun. Il s’agit en réalité de la neutralité carbone d'ici à 2050 et la réduction de la consommation d’énergies fossiles.

Le rapport d’Attaqa met à la tête du classement les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Jordanie. Le Maroc quant à lui occupe la cinquième place. Au cours de l’année écoulée, le royaume a produit 740 MW. L’Algérie, quant à lui, occupe la septième place dans le classement. En 2022, elle avait produit 454 MW d’énergie photovoltaïque. L’Algérie prévoir produire d'ici à 2035 15.000 MW d’énergie solaire. Ceci aura le mérite de lui permettre de réduire dépendance aux hydrocarbures pour la production d’électricité.

Selon la projection qui a été faite, d'ici à 7 ans, le Maroc compte pouvoir produire plus de 52% d’électricité grâce à des sources renouvelables. Rappelons que plusieurs autres pays sont inscrits sur la liste des pays arabes qui sont grands producteurs d’énergie solaire. Notons qu’au cours de ces dernières années, nombreux sont les pays qui se tournent vers les énergies renouvelables.

C’est le cas de l’Afrique du Sud qui a approuvé récemment l’implantation des centrales solaires photovoltaïques d’une capacité cumulative de 860 MW. La National Energy Regulator of South Africa (Nersa) a donné le feu vert à cinq producteurs d’électricité indépendants (IPP) pour la construction de ces infrastructures. On retient par exemple la société Doornhoek PV Ltd. Elle fournira une capacité de 120 MW.