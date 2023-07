Selon un rapport récent du "Bulletin of the Atomic Scientists", la Chine a réalisé des avancées technologiques significatives dans le développement d'une nouvelle forme d'arme nucléaire. Il s'agit d'un système de livraison hypersonique en orbite fractionnée, une fusion de deux technologies distinctes : le véhicule de glissement hypersonique et le système de bombardement orbital fractionné. Ce système combine les forces de ces deux technologies pour surmonter leurs faiblesses individuelles, offrant un potentiel de vitesse, de manœuvrabilité et de capacité à échapper à la détection qui dépasse largement les systèmes d'armes traditionnels.

Le véhicule de glissement hypersonique est une technologie qui permet à une charge utile de voyager à des vitesses hypersoniques, entre cinq et vingt-cinq fois la vitesse du son. Ces véhicules ont la capacité de manœuvrer pendant le vol, ce qui leur permet d'éviter les systèmes de défense et d'alerte anticipée de missiles. Lorsqu'ils sont combinés avec un système de bombardement orbital fractionné, une technique ancienne développée par l'Union soviétique pour contourner les radars de défense de missiles américains, leur capacité à atteindre rapidement et avec précision une cible devient alarmante.

"La Chine a démontré un développement surprenant de ce système", écrit l'auteur du rapport. Lors d'un essai en 2021, un véhicule de glissement hypersonique chinois a été lancé dans l'espace par une fusée Longue Marche, effectuant un orbite partiel autour de la Terre avant de plonger vers sa cible. Bien que le missile ait atterri à quelques dizaines de kilomètres de sa cible, le test a alarmé les responsables militaires américains et a démontré la rapidité avec laquelle la Chine développe cette technologie.

L'une des préoccupations majeures exprimées dans le rapport est que ce nouveau système pourrait être utilisé pour livrer des charges nucléaires depuis l'espace. La vitesse et la manœuvrabilité du système de livraison hypersonique en orbite fractionnée, combinées à sa capacité à éviter la détection, pourraient rendre les défenses existantes inadéquates. Ce développement souligne la nécessité d'une analyse plus approfondie des implications de ces systèmes sur la stabilité stratégique et met en évidence l'urgence d'une action internationale pour contrôler leur prolifération.