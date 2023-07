En Inde, Mumbai, ville d'extrêmes où l'opulence côtoie la pauvreté, abrite une histoire à peine croyable. Parmi ses innombrables habitants se trouve un homme qui a su transcender les limites conventionnelles de la richesse et de la pauvreté : Bharat Jain. Alors que sa profession de mendiant pourrait suggérer une vie de dénuement, il est en réalité considéré comme le mendiant le plus riche du monde. Vous vous demandez sans doute quel est le montant de sa fortune. Attachez vos ceintures, car le chiffre pourrait vous surprendre.

Bharat Jain, déterminé et persévérant, passe entre 10 et 12 heures par jour à mendier dans les rues animées de Mumbai. Cette activité, qu'il considère comme son travail, lui permet de récolter quotidiennement environ 2500 roupies, soit environ 28 euros. Cela peut sembler peu, mais accumulé sur le long terme, cela a largement contribué à son étonnante fortune.

Mais la véritable surprise ne réside pas seulement dans ses gains de mendiant. En effet, Bharat a su faire fructifier ses revenus grâce à des investissements immobiliers astucieux. Il est propriétaire d'un appartement luxueux, bien que petit, et de deux boutiques qu'il loue, ce qui lui rapporte chaque mois un peu plus de 300 euros de revenus locatifs. Cette diversification de revenus a joué un rôle crucial dans l'accumulation de sa fortune.

Préparez-vous à être stupéfait : la fortune de cet humble mendiant est estimée à près d'un million de dollars ! plus exactement 920 000 euros. Un chiffre vertigineux qui ne manque pas de susciter l'étonnement. Malgré une enfance marquée par la pauvreté et une éducation inexistante, Bharat Jain a réussi à briser le moule et à construire une vie digne d'un roman. Sa richesse lui a même permis de garantir une éducation de qualité à ses enfants, qui sont inscrits dans des écoles privées catholiques. Bharat Jain est un exemple vivant de la possibilité de transcender sa condition, et son histoire nous rappelle que même les situations les plus improbables peuvent se révéler incroyablement fructueuses.