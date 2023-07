Du 7 au 8 juillet 2023, la capitale politique du Togo, Lomé abritera les championnats ouest africains d’athlétisme. C’est dans ce cadre que 20 athlètes béninois composés de 15 hommes et de 5 dames ont démarré ce dimanche 2 juillet 2023, un stage de préparation de 5 jours dans le but d’affûter leurs armes pour ces championnats ouest africains d’athlétisme. Reçu sur Radio Bénin ce dimanche 02 juillet 2023, le directeur technique national de la Fédération béninoise d’athlétisme (Fba) Zéphirin Hounkennou a déclaré que « pour cette compétition, le quota est de 20 athlètes femmes et hommes ».

Mais il a laissé entendre qu’ils ont voulu faire « une bonne sélection avec un bon niveau ». Car dit-il, ils ont travaillé sur la base des résultats ouest africains. « Vous savez que dans notre zone, nous avons trois grands pays qui ont un bon niveau en athlétisme. Il y a le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana. C’est une région où le niveau d’athlétisme est très élevé » a-t-il précisé. C’est pourquoi, le directeur technique national de la Fédération béninoise d’athlétisme a indiqué que la Fédération et sa direction ont voulu « une sélection de qualité pour pouvoir faire une compétition de qualité » à Lomé. Il faut signaler que 15 pays sont attendus à Lomé pour le tournoi.