Les Îles Salomon ripostent aux critiques concernant leurs liens de sécurité avec la Chine. Le Premier ministre, Manasseh Sogavare, a répondu aux inquiétudes exprimées par les États-Unis et l'Australie lors d'une conférence de presse à Honiara. Son discours, qui fait suite à sa visite en Chine où il a rencontré le président Xi Jinping et d'autres hauts responsables, vise à défendre la coopération croissante entre son pays et la Chine. Au cours de son séjour en Chine, Sogavare a signé neuf accords et mémorandums, dont un plan de coopération policière.

Il a souligné que ce plan renforce la coopération en matière d'application de la loi et de sécurité, avec un engagement de la Chine à soutenir les forces de police des Îles Salomon si nécessaire. Pour le Premier ministre Sogavare, cette coopération est une opportunité de développement et de progrès pour son pays. Cette collaboration vise à renforcer la capacité de la police dans la nation insulaire du Pacifique. Ces nouveaux accords surviennent après que les Îles Salomon ont signé un pacte de sécurité avec la Chine l'année précédente, suscitant des craintes quant à un renforcement militaire dans la région.

Les États-Unis ont réagi en prenant leurs propres mesures diplomatiques, notamment en ouvrant une ambassade aux Îles Salomon. Cependant, Sogavare a affirmé que les États-Unis et l'Australie n'ont rien à craindre de cette coopération avec la Chine. Il convient de rappeler que les Îles Salomon ont changé d'allégeance de Taïwan à Pékin en 2019, ce qui a mis en péril les liens étroits qu'elles entretenaient avec les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et l'Australie ont exprimé leurs préoccupations quant au manque de transparence entourant le nouveau plan de police des Îles Salomon.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié la visite de Sogavare à Pékin d'occasion d'injecter une nouvelle dynamique dans les relations et de renforcer la confiance politique mutuelle. Malgré les critiques et les inquiétudes exprimées par certains pays, les Îles Salomon continuent de renforcer leurs liens de sécurité avec la Chine. Les Îles Salomon, qui abritent environ 700 000 habitants et sont situées à environ 2 000 kilomètres au nord-est de l'Australie, sont l'un des grands succès de la Chine dans sa campagne visant à étendre sa présence dans le Pacifique Sud.