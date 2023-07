Les entreprises américaines et étrangères opérant en Chine pourraient être confrontées à des sanctions par les autorités chinoises pour leurs activités commerciales régulières, selon les nouvelles mises en garde du renseignement américain. Vendredi dernier, les États-Unis ont exprimé leur préoccupation concernant une nouvelle loi chinoise sur le contre-espionnage, affirmant que celle-ci permettrait aux autorités chinoises d'imposer des sanctions aux entreprises étrangères pour des raisons liées à la sécurité nationale.

Les législateurs chinois ont récemment adopté une mise à jour majeure de la législation anti-espionnage de Pékin, qui entrera en vigueur le 1er juillet. Cette mise à jour interdit le transfert de toute information liée à la sécurité nationale et élargit la définition de l'espionnage. Ces nouvelles mesures soulèvent des inquiétudes quant à la protection des données et des secrets commerciaux des entreprises opérant en Chine. Cette année, la Chine a également pris des mesures sévères à l'encontre des sociétés américaines de conseil et de diligence raisonnable.

Cette décision des lobbies commerciaux a suscité la perplexité des investisseurs étrangers dans la deuxième économie mondiale, qui craignent que cela ne crée un environnement commercial moins favorable pour les entreprises étrangères en Chine. Le National Counterintelligence and Security Center (NCSC) des États-Unis a publié un bulletin avertissant que la Chine considérait le flux sortant de données comme une menace pour sa sécurité nationale. Selon le NCSC, les nouvelles lois ainsi que les lois existantes pourraient contraindre les ressortissants chinois employés par les entreprises étrangères en Chine à participer aux efforts de renseignement chinois.

Le NCSC a déclaré : "Ces lois fournissent au gouvernement chinois des bases juridiques élargies pour accéder et contrôler les données détenues par les entreprises américaines en Chine". Il a également ajouté que les entreprises et les particuliers américains en Chine pourraient être sanctionnés pour des activités commerciales traditionnelles que Pékin considère comme des actes d'espionnage, ou pour des actions perçues par Pékin comme contribuant aux sanctions étrangères contre la Chine.

Une caractéristique inquiétante de cette nouvelle législation chinoise réside dans ses ambiguïtés. En effet, le libellé de la loi est si large qu'il permettrait aux autorités de considérer "tout document, donnée, matériel ou élément" comme étant pertinent pour la sécurité nationale chinoise. Cette situation met en danger non seulement les entreprises, mais aussi les journalistes, les universitaires et les chercheurs qui travaillent en Chine.

Face à ces avertissements du renseignement américain, l'ambassade de Chine à Washington n'a pas encore répondu à une demande de commentaire rapporte un média chinois. Au cours des dernières années, la relation entre la Chine et les États-Unis s'est envenimée, entraînant une guerre commerciale de plus en plus préoccupante. Les tensions ont été alimentées par des désaccords persistants sur les questions commerciales, technologiques et géopolitiques.

Les deux puissances mondiales ont imposé mutuellement des tarifs douaniers et des restrictions commerciales, entraînant des conséquences économiques pour les deux pays et le reste du monde. Cette escalade a provoqué des frictions importantes dans le commerce international et a semé l'incertitude dans les marchés mondiaux. La recherche d'un terrain d'entente reste un défi majeur pour atténuer les tensions et favoriser la stabilité économique mondiale.