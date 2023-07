Dans le contexte actuel de rivalité entre la Chine et les États-Unis, le domaine des semi-conducteurs est devenu un sujet de tension majeur. Alors que la Maison Blanche prépare un mécanisme de filtrage des investissements entrants visant les entreprises chinoises opérant dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, l'ambassadeur de Chine à Washington, Xie Feng, a averti que Pékin prendrait des mesures de représailles.

Xie Feng s'est exprimé lors du Forum sur la sécurité d'Aspen, affirmant que la Chine ne resterait pas silencieuse face aux mesures de sécurité nationale américaines imposées au pays. Les sanctions et contrôles à l'exportation américains compliquent le processus d'acquisition de la technologie américaine de pointe, en particulier des puces avancées, pour la Chine. Il est clair que le gouvernement chinois ne restera pas les bras croisés face à ces défis, a martelé le responsable chinois pendant sa déclaration.

L'administration américaine vise à réduire les investissements américains dans des entités chinoises impliquées dans des domaines sensibles. Cette initiative peut avoir un impact considérable sur le développement technologique chinois, en particulier sur les secteurs clés tels que les semi-conducteurs, cruciaux pour les avancées militaires et économiques. Pékin, de son côté, a également pris des mesures en réponse aux actions américaines. Suite à une enquête sur le fabricant de puces américain Micron, la Chine a interdit à certaines entités du pays d'acheter les semi-conducteurs du groupe.

Cette action est largement perçue par des analystes avertis comme une mesure de représailles de la part de la Chine en réponse aux actions américaines. En outre, Pékin a annoncé l'obligation pour les entreprises chinoises exportant du gallium et du germanium d'obtenir des licences. Ces minéraux sont essentiels à la fabrication de puces et cette mesure pourrait potentiellement limiter l'approvisionnement de la Chine, la forçant ainsi à chercher d'autres sources pour maintenir son développement technologique.

La compétition pour le leadership technologique mondial est devenue un enjeu géopolitique crucial, et les semi-conducteurs sont devenus un symbole de puissance et d'innovation. Tant la Chine que les États-Unis cherchent à renforcer leur influence dans ce domaine vital pour les avancées futures, qu'elles soient économiques, militaires ou liées à l'intelligence artificielle. Il va sans dire que celui qui sortira vainqueur de ce bras de fer, aura une avance considérable sur son adversaire et pourra s'assurer de maintenir son influence sur les autres pays du monde dans les années à venir.