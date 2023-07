L’Iran s’inscrit visiblement sur la liste des pays voulant charmer le continent africain. En effet, selon des informations rapportées par les médias, le président de la République Islamique d’Iran a entamé une première visite sur le continent noir ce mercredi. La première escale s’est fait au Kenya où il a rencontré le président William Ruto. Face aux journalistes, l’homme fort de Téhéran a exprimé tout le bien qu’il pense de l’Afrique ainsi que sur son potentiel économique. Pour lui, l'Afrique est un « continent d'opportunités » et une excellente plate-forme pour les produits iraniens.

« Aucun d'entre nous n'est satisfait du volume actuel des échanges », a fait savoir le président iranien tout en évoquant les ressources minérales de l'Afrique et l'expérience pétrochimique. Notons tout de même que différents protocoles d’accords ont été signés entre les deux dirigeants. Aucun d’entre eux ne prend en compte les domaines des ressources minérales de l'Afrique et l'expérience pétrochimique de l’Iran. Les deux dirigeants se sont entendus sur les secteurs en lien avec l'information, la communication et la technologie ; pêcheries; santé animale et production animale et promotion des investissements.

Après le Kenya, le dirigeant de la République Islamique d’Iran se rendra dans les pays tels que l’Ouganda et le Zimbabwe. Comme l’Iran, nombreux sont les pays qui draguent ouvertement l’Afrique pour son potentiel économique. La Russie, la Chine et bien d’autres pays occidentaux ont intensifié récemment les collaborations avec des pays africains dans plusieurs domaines. Ce rapprochement n’est pas souvent bien vu par les pays occidentaux qui dénoncent avec véhémence la collaboration.

Lors d’une visite au Bénin il y a quelques mois, le président français Emmanuel Macron avait traité la Russie de « puissance impériale coloniale ». «La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, c'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen, c'est une guerre du début du 20e, voire du 19e siècle, je parle sur un continent (l'Afrique, NDLR) qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales », avait-il déclaré.