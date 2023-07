Des membres de Wagner, un groupe paramilitaire russe, ont récemment effectué une opération de secours en Afrique centrale pour évacuer un groupe de mineurs chinois. L'opération de sauvetage a été annoncée par Wagner lui-même sur la plateforme de médias sociaux Telegram. Selon leur déclaration, l'opération s'est déroulée sur un site minier exploité par des Chinois près de Bambari, en République centrafricaine. Au début du mois, neuf travailleurs chinois ont été tués et deux autres blessés lors d'une attaque dans une mine d'or au nord de Bambari. Cette attaque a été perpétrée par des hommes armés non identifiés.

Le groupe Wagner a affirmé avoir reçu des informations sur une attaque imminente planifiée par des militants locaux. L'ambassade de Chine a rapidement contacté le groupe pour demander de l'aide, et Wagner a répondu en envoyant ses soldats chercher les mineurs. Ces derniers ont été retrouvés en quête de refuge dans une jungle voisine et ont été évacués vers la capitale, Bangui, deux jours plus tard. Les photos publiées sur Telegram après le sauvetage montrent une douzaine de travailleurs chinois debout aux côtés de combattants masqués de Wagner.

Cet événement est d'autant plus notable qu'il survient peu de temps après l'invitation de 35 commandants de Wagner au Kremlin par le président russe Vladimir Poutine. Cette réunion, qui aurait eu lieu le 29 juin, faisait suite à la rébellion avortée du groupe en Russie. Evgueni Prigojine, le chef de Wagner, était présent lors de cette rencontre, selon le porte-parole du président russe. Il n'est pas clair si la réunion au Kremlin a abordé les opérations de Wagner en Afrique. Les médias ont tenté de confirmer l'opération d'évacuation auprès de l'ambassade de Chine à Bangui, mais n'ont pas reçu de réponse.

Cependant, trois sources militaires chinoises ont confirmé que le recours aux forces de sécurité privées locales pour protéger les citoyens chinois et leurs biens à l'étranger était courant pour le gouvernement chinois et les entreprises publiques. Cette opération de secours en Afrique centrale met en lumière l'implication croissante de groupes paramilitaires privés dans les affaires internationales et la protection des intérêts nationaux. Si Wagner cherche effectivement à redorer son image après la mutinerie en Russie, il semble qu'il soit prêt à intervenir pour protéger les intérêts russes et chinois à l'étranger.