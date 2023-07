Le Bénin, absent depuis quelques années dans les compétitions internationales de Handball, fait désormais son grand retour. La Fédération béninoise de Handball (FBHB) a pris la décision d’engager les sélections nationales seniors hommes et dames dans deux compétitions internationales. Chez les dames, les Amazones vont participer du 3 au 09 septembre 2023 à Lomé au Togo aux Jeux de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) de la zone 3. Quant aux Guépards, ils prendront part aux éliminatoires des Jeux Africains qui auront lieu en 2024.

C’est dans ce cadre que La Fédération béninoise de Handball a, dans un communiqué qu’elle a rendu public, invité les joueurs et joueuses des différentes équipes engagées dans la Ligue professionnelle de handball à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de saisir l’opportunité de faire partie des listes qui seront retenues par les techniciens. Ainsi, la Fédération a adressé une correspondance aux présidents des clubs engagés dans laquelle elle leur a annoncé que « la Direction Technique Nationale va déployer sur tous les stades, des sélectionneurs en vue de constituer les présélections pour la préparation et la participation auxdites compétitions». Il faut rappeler que depuis le mercredi 12 juillet dernier, le championnat professionnel de handball a démarré dans tous les départements du Bénin. 9 équipes chez les hommes et 6 chez les dames sont en train d’animer ce championnat.