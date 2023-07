Le parti « Les Démocrates » est en Conseil national ce samedi 22 juillet 2023 à Porto-Novo. Plusieurs partis politiques tant de la mouvance présidentielle que de l’opposition ont répondu massivement à l’invitation du comité d’organisation. Au nombre de ces partis de la majorité présidentielle, on peut citer le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), l’Union progressiste Le renouveau (Up Le renouveau) et le Bloc républicain (Br) représentés respectivement par les députés Orden Alladatin et Robert Gbian.

Se prononçant sur les raisons qui ont motivé sa formation politique à accepter cette invitation du comité d’organisation, Orden Alladatin n’a pas manqué de profiter de l’occasion qui lui est offerte pour exprimer les attentes de son parti politique à l’issue de cette assise de ce parti de l’opposition. « Nous sommes attachés au vivre-ensemble dans le pays. A la veille de notre indépendance, il n’y avait pas meilleur témoignage pour exprimer notre attachement à l’unité nationale » a souligné le représentant de l’Union progressiste Le Renouveau.

Le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale de la 9ème législature a indiqué que « c’est au nom du Bénin et de nos concitoyens que parfois » ils s’opposent. Dans son allocution au cours de Conseil national du parti « Les Démocrates », il a dévoilé les attentes de l’Union progressiste Le Renouveau au terme de ce Conseil national.

« Ce que nous attendons de ce conseil et de l’action de l’opposition, c’est que comme l’exige le statut de l’opposition, qu’il ait des propositions alternatives sur le chantier que nous avons et que nous sommes en train d’ensemencer. Tout certainement n’est pas parfait. Ce qui est attendu à travers le statut de l’opposition, c’est qu’il ait des propositions alternatives et qu’au-delà de nos querelles, le Bénin en sorte grandi » a-t-il espéré.