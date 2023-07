Nous sommes très préoccupés par les événements en cours au Niger, qui représentent une menace forte pour les principes démocratiques et pour la stabilité régionale. Comme la plupart des pays de la région, le Niger est depuis longtemps confronté à des défis climatiques, économiques et sécuritaires, que les gouvernements successifs se sont employés à relever.

Rien ne saurait justifier le renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. La situation actuelle risque de compromettre les progrès accomplis dans la résolution de certains des défis les plus enracinés du pays. Une nouvelle fois, nous voyons les militaires d’un pays africain retourner leurs armes contre leur propre gouvernement au lieu de protéger leurs propres concitoyens et de lutter contre les menaces terroristes.

Il est essentiel que le droit du peuple nigérien à la démocratie et à la stabilité soit sauvegardé, que l'ordre constitutionnel soit rétabli et que le Président Bazoum reprenne immédiatement ses fonctions.

Mo Ibrahim

Fondateur et Président de la Fondation Mo Ibrahim

27/07/2023