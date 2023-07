Le mondial féminin bat actuellement son plein en Australie et le Nigeria vient de réaliser une prouesse en se qualifiant pour les 8es de finale de la compétition. Les Super Falcons ont validé leur ticket ce lundi 31 juillet après un match nul contre l’Irlande (0-0). Les Nigérianes terminent ainsi à la deuxième place du groupe B. La poule de la bande à Asisat Oshoala était très relevée, car on retrouvait l’Australie (pays organisateur), le Canada et l’Irlande.

Pour ces 8es de finale, tout est possible et les Super Falcons vont crânement jouer leur chance. Elles ont la possibilité d’entrer dans les annales du ballon rond et faire mieux qu’en 1999 en France où elles avaient atteint le stade des Quarts de finale. Le Nigeria a globalement dominé la rencontre face aux Irlandaises. Les joueuses ont eu de nombreuses occasions qu’elles n’ont pas réussi à concrétiser. Il ne fallait surtout pas perdre et les Super Falcons ont livré une véritable maestria. La star de l’équipe, Asisat Oshoala n’a pas inscrit de buts, mais elle a donné le ton à l’ensemble de l’équipe.

Le collectif nigérian s’est sublimé pour contenir les vagues irlandaises et à la fin, les efforts ont payé.La gardienne de l’équipe d’Irlande a réalisé des arrêts de grande classe ce qui a permis aux siennes de ne pas encaisser de buts tôt dans le match. Le Nigeria termine ainsi à la deuxième place de ce groupe B derrière l’Australie. Avec ses individualités et son collectif très solide, les Super Falcons ont le potentiel pour faire très mal à n’importe quelle équipe. La belle aventure ne fait que commencer.