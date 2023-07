Du 22 au 31 juillet 2023, le Bénin par le biais du Collège d’enseignement général (CEG) Sainte Rita de Cotonou va prendre part à la Coupe du monde scolaire des moins de 18 ans au Maroc. Classée dans le groupe C, l’équipe du CEG Sainte Rita entraînée par Sévérin Danha affrontera les représentants du Maroc 1, de l’Angleterre2 et du Mexique2. Pour se qualifier pour le tour suivant, les joueurs du Ceg Sainte Rita seront contraints de rehausser leur niveau de jeu dans ce groupe C. Les Béninois participent au Mondial scolaire grâce à leur statut de demi-finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des nations scolaires qui s’était déroulée en Afrique du Sud.

Il est à préciser que la délégation béninoise a quitté Cotonou très tôt le jeudi 20 juillet 2023 pour le Royaume chérifien. Cette délégation béninoise est déjà en terre marocaine. Rappelons que dans le groupe A, l’Ouganda avec ses deux équipes va se frotter à la France, le Chili et le Nepal et au Qatar, la Chine ainsi que la Côte d’Ivoire dans la poule E. Le Nigéria est de son côté logé dans le groupe G en compagnie de la République Tchèque, la Pologne et le Maroc. Pour rappel, la Coupe du monde scolaire va regrouper 32 équipes masculines venus de 25 pays participeront à cette messe du football.