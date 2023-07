Du 07 au 21 juillet 2023, le stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan en Côte d’Ivoire accueillera la 2ème édition de la Coupe de l’Union des Fédérations Ouest africaines de football de la zone B des moins de 20 ans (Coupe UFOA-B U20). C’est dans ce cadre que le sélectionneur national des Guépards juniors du Bénin, Mathias Déguénon a rendu public, ce mercredi 05 juillet 2023, la liste des 25 joueurs qui vont prendre part au stage de préparation. Sur cette liste de Mathias Déguénon, on retrouve 8 joueurs qui étaient à la dernière Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (Can U20) Égypte 20 ans. Il s’agit d’un gardien de but, 3 défenseurs et 4 milieux de terrain.

Il faut signaler que ce stage de préparation a démarré dans la journée du mercredi 05 juillet 2023 par le travail entre autres sur les plans de la condition physique des joueurs et tactique. Rappelons que la délégation béninoise est attendue le 10 juillet 2023 en Côte d’Ivoire et le premier match des Guépards juniors est prévu pour le 14 juillet prochain contre les Eperviers juniors du Togo. Logé dans le groupe B avec le Nigeria et le Togo, le Bénin est assuré donc de disputer les demi-finales de cette Coupe UFOA-B juniors avec le désistement des Flying Eagles du Nigeria. Le vainqueur du match Bénin # Togo sera directement qualifié pour les phases à élimination directe de la compétition. Lors de la dernière édition de la Coupe UFOA B U20 à Niamey au Niger, le Nigéria a battu le Bénin en finale par 3 à 1.

Liste des Guépards juniors :

Gardiens de but

Aziz Karim (Dadjè)

David Bento (AS Police)

Bassitou Agoro (Adjidja)

Défenseurs

Rabiou Sankamao (ASPAC)

Moïse Ogbon (ASPAC)

René Akakpo (Requins)

Gabriel Moileiro (Dynamo d’Abomey)

Jean Paul Ogou (OFMAS-SAD)

Rachid Moumini (Ayema)

Cyrille Aloya (Dragons)

Koladé Yai (USS-Kraké)

Milieux

Seibou Rabiou (Requins)

Alassane Maboumou (Coton)

Imourane Hassane (Loto FC)

Ricardo Prince Dossou (ASVO)

Rodopho Aloko (Dynamo

Sohbou Roufaï (Requins)

Samadou Attidjikou (Bani Gansè)

Mouzil Adam (Djèffa)

Attaquants

Bienvenu Vigninou (Loto-Popo FC)

Soumaïla Hounkpè (AS Cotonou)

Tymoté Houngbadji (Montfermeil/France)

Gaël Avocèvou (Dreams FC/Ghana)

Fadil Traoré (Bani Gansé)

David Tchetchao (ASVO)