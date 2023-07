Les rumeurs concernant une séparation potentielle entre la superstar de l'Afrobeat, Davido, et son épouse Chioma Rowland, gagnent en intensité. Kemi Olunloyo, une journaliste d'investigation reconnue, a récemment rapporté que le couple s'est séparé pour la seconde fois. Cette nouvelle intervient au milieu des allégations de grossesse émanant de deux femmes, Anita Brown et Ivanna Bay, qui prétendent avoir été mises enceintes par le célèbre chanteur nigérian.

Davido, marié à Chioma depuis mars 2023, se retrouve au centre de scandales médiatiques depuis que Brown et Bay ont affirmé être enceintes de lui. Anita Brown, une entrepreneure américaine et ancienne actrice de films pour adultes, a partagé des captures d'écran de conversations qu'elle aurait eues avec le chanteur depuis 2017, soulignant leur relation supposée. Parallèlement, Ivanna Bay, une agente immobilière parisienne, a aussi prétendu être enceinte de Davido, en partageant des captures d'écran de leurs prétendues discussions sur les réseaux sociaux.

Davido: une ex-star du porno et une française l'accusent de les avoir enceintées Davido, le célèbre chanteur nigérian, est actuellement au centre d'allégations sensibles. Deux femmes, Anita Brown et Ivanna Bay, prétendent avoir été mises enceintes par la…

Au milieu de ces allégations, Kemi Olunloyo a fait savoir que Chioma était hospitalisée pour dépression, vraisemblablement à cause de ces scandales entourant son mari. Ces révélations ajoutent un niveau supplémentaire d'intrigue à cette histoire déjà complexe et captivante. Les fans de Davido sont stupéfaits par ces allégations et attendent impatiemment des réponses claires de la part de leur idole.

Enfin, cette série d'événements soulève des questions sur l'avenir du couple Davido-Chioma. La pression de ces scandales peut-elle vraiment conduire à une autre séparation ? Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle concernant la séparation ou les allégations de grossesse. Les fans et les followers à travers le monde attendent avec anxiété la suite de cette saga, espérant que tout s'éclaircira bientôt.