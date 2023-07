Triste nouvelle pour les fans de l’ancienne star de la World Wrestling Entertainment (WWE), Darren Drozdov. L’ex-catcheur est décédé à l’âge de 54 ans. L’information a été révélée dans un communiqué de presse publié hier, vendredi 30 juin 2023, par la WWE. Dans le document, l’entreprise américaine n’a pas manqué de souligner que Darren Drozdov était « une force imposante sur le ring ». D’après un communiqué de sa famille partagé par la WWE, Drozdov est décédé de causes naturelles. Elle a par ailleurs précisé que l’ex-catcheur était devenu tétraplégique à la suite d'un « tragique accident survenu sur le ring » en 1999.

« C'est un mec génial »

Le décès de Darren Drozdov a fait réagir plusieurs célébrités comme l’ancien catcheur et acteur, Dwayne Johnson alias The Rock. Dans un tweet, il a nommé le défunt comme l’un de ses « frères du ring ». « Nous avons lutté sur de nombreuses cartes ensemble. C'est un mec génial. Une grande personnalité et un grand talent de lutteur. Nous parlions toujours de football et de pêche. J'envoie de l'amour, de la force, de mana et de la lumière à sa famille. RIP mon frère » a-t-il ajouté sur le réseau de l’oiseau bleu. Drozdov, connu sous les noms de Puke et Droz sur le ring, était un concurrent de taille à en croire la WWE, qui a également souligné qu'il était un athlète remarquable bien avant d'entrer dans le monde de la lutte.

Pour rappel, le décès du quinquagénaire intervient plusieurs mois après celui de la star du catch, Lanny Poffo. Ce dernier, frère de la légende de la lutte Macho Man Randy Savage, était connu sous les noms de « Leaping Lanny Poffo » et « The Genius » au cours de sa carrière avec la World Wrestling Federation. Poffo a commencé sa carrière de lutteur en 1974 avec la All-South Wrestling Alliance et avait gagné un championnat par équipe avec son père, la légende de la lutte Angelo Poffo, dans différentes promotions affiliées à la National Wrestling Alliance. Quelques années plus tard, en 1985, il avait rejoint son frère Randy à la WWF et a affronté plusieurs des plus grands noms de l'industrie, tels que Hulk Hogan, Andre the Giant et Ultimate Warrior.