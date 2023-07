L'univers du catch est en deuil suite à la disparition de l'ancien catcheur professionnel Mike Halac, plus connu sous son pseudonyme de Mantaur à la WWE. Né le 14 mai 1968, Mike a quitté ce monde à l'âge de 55 ans, comme l'a annoncé sa fille, Demi, sur les réseaux sociaux. Il semble qu'il soit mort dans son sommeil, sans qu'une cause spécifique n'ait été évoquée par ses proches. Mike Halac s'est d'abord illustré sur la scène de la Catch Wrestling Association sous le nom de Bruiser Mastino avant d'intégrer la World Wrestling Federation, connue maintenant sous le nom de WWE, au début des années 90.

C'est dans ce cadre qu'il a incarné Mantaur, un personnage mythique qui a marqué l'esprit de nombreux fans de catch. Comme un Minotaure, il intimait ses adversaires par des meuglements et des charges puissantes dans le ring. Il s'était distingué lors du Royal Rumble de 1995, affirmant son statut de force dominante, même si sa carrière chez WWE a connu des hauts et des bas.

Malgré la fin de son parcours chez WWE fin 1995, Halac n'a pas quitté l'arène du catch pour autant. Il a continué à se produire sur le circuit indépendant pendant de nombreuses années, faisant même son dernier combat en 2019 sous le masque de Mantaur. Son personnage de Mantaur a eu un impact indélébile sur la culture populaire, au point d'être inclus dans le sitcom biographique "Young Rock", consacré aux jeunes années de la carrière de catch de Dwayne "The Rock" Johnson.

Même si en réalité Halac avait quitté la WWE avant l'arrivée de Johnson, Mantaur restait un personnage emblématique de cette époque, et méritait sa place dans le show. Cela montre l'importance de son personnage, non seulement pour les fans de catch, mais aussi pour la culture populaire en général. En dépit de sa disparition, Mike "Mantaur" Halac ne sera jamais oublié par les fans du monde entier. Nous présentons nos condoléances à sa fille Demi et à tous ses proches en cette période difficile. Repose en paix, Mike Halac.