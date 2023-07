Le monde du fitness et des réseaux sociaux est en deuil suite au décès de Jo Lindner, un célèbre bodybuilder allemand, à l'âge de 30 ans. Surnommé Joesthetics, il était une véritable influence dans le domaine de la musculation et comptait près de 9 millions de followers sur Instagram. La triste nouvelle du décès du bodybuilder a été confirmée par sa petite amie sur Instagram. Dans son message, elle a révélé que Jo Lindner était décédé des suites d'un anévrisme. Elle a également révélé qu'il se plaignait de douleurs au cou depuis trois jours.

« (...) Hier, il est décédé d'un anévrisme... j'étais là avec lui dans la chambre... il a mis le collier dans mon cou qu'il m'a fait... puis nous nous sommes juste allongés câlins... en attendant l'heure d'aller rencontrer Noel au gymnase à 16h00… il était dans mes bras… ça se passe trop vite… il y a 3 jours, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait mal au cou… on ne s'en rend pas vraiment compte… jusqu'à ce qu'il soit trop tard », a écrit la petite amie de Jo qui est une bodybuildeuse. Jo Lindner était connu pour partager régulièrement des vidéos et des photos de ses entraînements, de ses repas et de ses routines d'entraînement sur Instagram.

Ce bodybuilder vegan veut vous convaincre de ne pas manger de viande Le bodybuilding est une passion qui anime de nombreux sportifs, désireux de développer leur force et leur physique impressionnant. Pour beaucoup, cela implique la consommation…

Ses publications inspirantes et ses conseils en matière de fitness ont conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Dans son émouvant message, sa petite amie, prénommée Nicha, a rendu hommage à Jo Lindner, le qualifiant d'homme bon, fort et travailleur. Elle a également souligné son dévouement envers ses fans, décrivant comment il prenait le temps de répondre lui-même à chaque commentaire et de s'investir pour motiver ses followers, même lorsqu'il manquait de motivation lui-même.

Le dernier message de Jo Lindner sur Instagram remonte au 30 juin. Il y partageait les difficultés de sa thérapie de remplacement de testostérone (TRT) sur sa santé. Il expliquait avoir perdu ses gains musculaires après avoir arrêté son traitement pendant un an et avoir ensuite dû y retourner en raison de difficultés à retrouver ses niveaux de testostérone naturels. Il mettait en garde ses followers sur les effets à long terme de la TRT, tout en soulignant qu'il était possible d'obtenir des résultats impressionnants naturellement.