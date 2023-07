A quelques semaines du déroulement du référendum prévu le 30 juillet, plusieurs mercenaires du groupe de sécurité Wagner en Centrafrique ont quitté Bangui. Le président Faustin-Archange Touadéra s’est pourtant véritablement appuyé sur ces différentes forces dans le cadre des missions de sécurité dans plusieurs régions de ce pays. L’information relative à leur départ a en effet été rapportée par Jeune Afrique. Selon les précisions qui ont été apportées par le média sur cette situation, deux vols ont été affrétés pour la circonstance depuis l’aéroport international de Bangui Mpoko.

On retiendra précisément de la publication qui a été faite par Jeune Afrique, que « Wagner semble vouloir renforcer les liens entre ses membres et le ministère russe de la Défense ». Aussi, certaines troupes seraient appelées à retourner en Centrafrique après la réorganisation voulue par Moscou. La réorganisation en cours pourrait également induire le remplacement des responsables de Wagner en Centrafrique. Le ministère russe de la Défense pourrait ainsi profiter pour placer à la tête de ces unités des personnes qui partagent la vision de Moscou.

Tout ceci intervient alors que le patron du groupe Wagner est tombé disgrâce après la rébellion qui a été initiée à Moscou. La société de sécurité russe est présente en Centrafrique et collabore étroitement avec le gouvernement. A en croire un point qui a été fait, Wagner a mobilisé des forces dont l’effectif est estimé entre 800 et 900 hommes après les départs récents. Rappelons que peu après la situation relative à la rébellion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a décidé de rassurer les pays africains alliés tels que le Mali et la Centrafrique sur le maintien des milliers de combattants du groupe Wagner déployés sur le continent, malgré la mutinerie menée par leur commandant Evgueni Prigojine.

A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a faite, le patron de la diplomatie russe a fait savoir que les « instructeurs » et les « entrepreneurs militaires privés » ne quitteraient le Mali et la Centrafrique. Les événements liés à la rébellion ne vont pas influencer les activités de Wagner dans ces différents pays, selon les assurances apportées par le patron de la diplomatie russe. Notons tout de même que plusieurs rapports ont accusé les mercenaires de Wagner de plusieurs exactions dans ces différents pays. La présence de ce groupe en Centrafrique et au Mali est perçue comme une extension de l’influence russe en Afrique.