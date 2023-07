Cristiano Ronaldo fait l'éloge du championnat saoudien, le qualifiant de "meilleur que la MLS". Son arrivée à Al-Nassr en décembre 2022 a marqué un tournant significatif, faisant de lui la première grande star du football à rejoindre l'Arabie saoudite. Dès le début, il s'est intégré rapidement à sa nouvelle équipe et est devenu le capitaine sous la direction de Rudi Garcia, qui a malheureusement été limogé par la suite. En seulement quelques mois passés dans le pays du Golfe, Cristiano Ronaldo est convaincu que la Saudi Pro League est un championnat d'avenir.

De nombreux joueurs de renom ont rejoint ses rangs cet été, tels que Benzema, Kanté, Brozovic et S. Fofana, ce qui renforce encore davantage la crédibilité de la compétition. L'arrivée de ces stars confirme également l'attractivité croissante de la Saudi Pro League sur la scène mondiale du football. Lors d'une conférence de presse tenue après une défaite amicale contre le Celta Vigo (0-5), Cristiano Ronaldo a profité de l'occasion pour critiquer la Major League Soccer (MLS) nord-américaine, qui vient d'accueillir Lionel Messi.

Le célèbre buteur portugais a déclaré avec assurance : "Le championnat saoudien est meilleur que la MLS. J'ai ouvert la voie à la ligue saoudienne, et maintenant tous les joueurs viennent ici." Cette déclaration de Cristiano Ronaldo met en évidence son soutien et sa fierté envers le championnat saoudien. Il estime que sa décision de rejoindre Al-Nassr a été pionnière et a ouvert la voie à d'autres joueurs de renom pour venir jouer en Arabie saoudite. Son influence et sa réputation dans le monde du football sont indéniables, et il espère que son choix encouragera davantage de joueurs à considérer la Saudi Pro League comme une destination attrayante.

Il est intéressant de noter que Cristiano Ronaldo ne se contente pas seulement de faire l'éloge du championnat saoudien, mais il émet également des doutes sur la qualité de la MLS. L'arrivée de Lionel Messi en Amérique du Nord a suscité beaucoup d'attention et de battage médiatique, mais Ronaldo affirme que le niveau de jeu en Arabie saoudite est supérieur. Sa déclaration peut être perçue comme un défi ou une provocation envers la MLS et ses adeptes.

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur la question, il est indéniable que l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite a suscité un grand intérêt et a contribué à accroître la visibilité et la renommée de la Saudi Pro League. Son impact sur le terrain et son statut d'icône mondiale du football ont donné une nouvelle dimension au championnat saoudien, qui continue de se développer et d'attirer des talents internationaux.