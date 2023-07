Les forces de sécurité au Niger ont réussi à porter un coup significatif à l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) en arrêtant deux de ses chefs importants. Selon les informations fournies par l'agence Maghreb Arabe Presse (MAP), Abou Maryam, connu sous le pseudonyme de "Zaïd", et Sita Ousseini, alias "Loukoumane", ont été capturés les 6 et 7 juillet respectivement. Les arrestations ont eu lieu dans des localités proches de la frontière avec le Burkina Faso, spécifiquement dans le secteur de Yatakala et près de Téra.

Zaïd et Loukoumane étaient "activement recherchés" par le Burkina Faso. Les autorités burkinabées avaient mis à prix leurs têtes pour des montants substantiels : plus de 150 millions de FCFA pour Zaïd et 175 millions de FCFA pour Loukoumane. Ils étaient suspectés d'avoir participé ou facilité la planification et l'exécution d'attaques terroristes dans la région. Il est important de souligner que Sita Ousseini est de nationalité nigérienne.

La région du Niger, frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, a été le théâtre d'une escalade des activités terroristes ces dernières années. Des attaques ont fréquemment ciblé des forces de l'ordre ainsi que des civils innocents, exacerbant la peur et l'insécurité dans ces zones déjà vulnérables.

L'arrestation de ces deux chefs de l'EIGS marque un progrès majeur dans les efforts visant à déstabiliser et à neutraliser les activités de ce groupe terroriste dans la région. Cette action fait partie d'une série d'opérations soutenues visant à rétablir la paix et la sécurité pour les habitants de ces régions troublées.