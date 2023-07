Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, de retour de sa participation à la 5ème session de la Commission mixte sino-béninoise à Beijing en Chine, a signé en France avec l’Agence française de développement (AFD) deux conventions de financement au profit du Projet d’appui au développement et aux investissements agricoles productifs au Bénin (Padiap). Le montant de ce projet s’élève à 29,3 millions d’euros soit 19,2 milliards de Fcfa. Il va permettre entre autres le développement significatif des infrastructures agricoles dans diverses filières notamment le maïs, le riz et le soja.

L’objectif visé par le Padiap est d’une part l’aménagement des espaces agricoles et pastoraux et d’autre part l’encadrement technique des agriculteurs dans la conduite de leurs exploitations. Le projet sera mis en œuvre dans 16 communes du pôle de développement agricole 4. Il concerne cinq communes du Borgou Sud (Nikki, Pèrèrè, Parakou, N’dali, Tchaourou), six des Collines (Bantè, Dassa-Zoumè, Glazoué, Ouèssè, Savalou, Savè), quatre de la Donga (Bassila, Copargo, Djougou, et Ouaké) et 1 du Zou (Djidja).