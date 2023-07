Dans un monde où les super-riches rivalisent dans le luxe et l'opulence, la famille royale de Dubaï semble opérer sur une échelle totalement différente. Avec une fortune estimée à (seulement... en comparaison avec les plus fortunés du monde) 18 milliards de dollars, la famille Maktoum fait passer la richesse extravagante pour quelque chose d'ordinaire. Dirigée par Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le clan royal vit une vie que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. Pourtant, ce niveau de richesse est éclipsé par celle d'Elon Musk, dont la fortune a récemment atteint les 250 milliards de dollars, mais qui à côté de la famille royale de Dubaï, vit une vie bien moins passionnante.

Le Sheikh Mohammed n'a pas toujours baigné dans l'opulence. Avant la découverte du pétrole à Dubaï en 1966, lui et sa famille ont vécu dans un village de pêcheurs endormi, partageant parfois une pièce avec un seul ventilateur entre eux. Mais avec l'émergence de Dubaï en tant que métropole internationale, la richesse de la famille Maktoum a explosé, transformant leur vie quotidienne en une célébration continue du luxe.

Le train de vie de la famille Maktoum est évident dans leurs possessions. Leur résidence principale à Dubaï, le palais Zabeel, est une prouesse architecturale qui a coûté 2 milliards de dollars et est 27 fois plus grande que la Maison-Blanche. C'est une structure imposante, avec des accents d'or 22 carats, 200 lustres et du marbre importé de 13 pays différents. La famille possède également un certain nombre de propriétés au Royaume-Uni, dont un domaine de 100 millions de dollars à Surrey, et de somptueux chalets en Suisse et au Maroc.

Dans le monde de la famille Maktoum, le luxe ne se limite pas à leurs maisons. Leurs modes de transport sont tout aussi extravagants, allant des jets privés haut de gamme, dont un Boeing 747, aux superyachts de plusieurs millions de dollars. Leur yacht le plus remarquable, "Dubai", coûte 400 millions de dollars et est doté de 50 chambres luxueuses, d'une discothèque et d'une piscine ornée de lumières à fibre optique.

Ils sont connus pour leur amour des arts et des animaux, avec une collection d'art impressionnante et un zoo privé dans leur résidence. Ils ont également une passion pour les chevaux, possédant certains des meilleurs chevaux arabes du monde.

Alors que la famille Maktoum vit une vie de luxe inimaginable, leur richesse est éclipsée par celle d'Elon Musk. Cependant, malgré cette différence, leur train de vie est un véritable spectacle d'opulence et de richesse. Mais n'oublions pas qu'ils sont bien plus que leur fortune. Derrière cette extravagance, il y a une famille qui apprécie les arts, aime les animaux et a transformé un village de pêcheurs endormi en une métropole internationale.