Goldman Sachs prédit que l'économie indienne est sur la bonne voie pour dépasser celle des États-Unis d'ici 2075, devenant ainsi la deuxième plus grande économie du monde après la Chine. L'économiste en chef de Goldman Sachs en Inde, Santanu Sengupta, prévoit que le produit intérieur brut (PIB) de l'Inde augmentera jusqu'à 52.500 milliards de dollars, comparativement aux prévisions de 57.000 milliards de dollars pour la Chine et 51.500 milliards de dollars pour les États-Unis. Cette croissance économique fulgurante sera principalement alimentée par une main-d'œuvre importante, des avancées technologiques significatives et une augmentation de l'investissement en capital rappelle Business Insider qui relaie cette information.

Actuellement, l'Inde est la cinquième plus grande économie mondiale avec un PIB de 3,74 billions de dollars et un revenu par habitant de 2 600 dollars, selon le Fonds monétaire international. L'Inde a récemment dépassé la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants, un avantage démographique qui pourrait soutenir son ascension économique. Toutefois, l'Inde doit surmonter plusieurs obstacles sur son chemin vers la suprématie économique, notamment les taxes à l'importation élevées, une bureaucratie contraignante et la domination des tycoons d'affaires locaux.

Dédollarisation: après la Chine, l'Inde s'y met L'hégémonie du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est de plus en plus remise en question. Après la Chine et son initiative…

Un pays en pleine mutation

Sengupta souligne l'importance de l'innovation et de la technologie pour l'économie indienne. Il affirme que "l'Inde a fait plus de progrès en matière d'innovation et de technologie que certains ne le réalisent". Les géants de l'industrie tels qu'Apple, Tesla et SpaceX ont également reconnu l'Inde comme un hub potentiel pour leurs chaînes d'approvisionnement. Toutefois, pour maximiser ces avantages, l'Inde doit faire face au défi d'augmenter la productivité des travailleurs et de faire en sorte que chaque unité de travail et de capital produise davantage.

D'ici la fin de l'année, les revenus de l'industrie technologique du pays devraient augmenter de 245 milliards de dollars, selon Nasscom, l'association commerciale non gouvernementale indienne. Selon l'économiste, l'investissement en capital, qui consiste à investir de l'argent dans une entreprise pour sa croissance à long terme, sera un moteur clé de la croissance future de l'Inde. En effet, en raison de facteurs démographiques favorables, le taux d'épargne de l'Inde est susceptible d'augmenter, ce qui pourrait favoriser davantage d'investissement.

Le Premier ministre Narendra Modi a exhorté le secteur privé à augmenter les investissements et à profiter du budget fédéral 2023-24 pour stimuler la croissance économique. Enfin, l'Inde a l'occasion de stimuler son PIB en intégrant sa population croissante dans la force de travail. En somme, avec une économie en plein essor et une population grandissante, l'Inde semble bien placée pour devenir une superpuissance économique d'ici 2075.