La rivalité entre deux des titans de la technologie moderne a atteint un nouveau sommet, faisant ressortir une facette inattendue de leur compétition. Elon Musk, le propriétaire de Twitter, a défié Mark Zuckerberg, le chef de Meta, de prendre part à un concours pour déterminer lequel des deux hommes est le mieux doté. Ce défi unique, qui a surpris de nombreux observateurs, a été lancé suite à l'escalade de la rivalité entre les deux milliardaires, amplifiée par la montée en puissance de l'application Threads, concurrente de Twitter.

La provocation de Musk fait suite à l'annonce par Zuckerberg du succès fulgurant de l'application Threads, qui a enregistré plus de 100 millions d'utilisateurs en moins d'une semaine après son lancement. Threads a été présentée comme une alternative conviviale à Twitter, offrant aux utilisateurs un environnement plus amical pour interagir. En réponse à cette montée en puissance de son concurrent, Musk, fidèle à son style provocateur, a rétorqué avec un défi des plus insolites, auquel Zuckerberg n'a pas encore répondu.

Le retour de Zuckerberg sur Twitter, après une absence de plus d'une décennie, coïncide avec le lancement de Threads et sa rivalité croissante avec Musk. Il a taquiné son adversaire par l'intermédiaire d'un mème populaire de Spider-Man, soulignant ainsi la similarité des deux plateformes de médias sociaux. Zuckerberg, pour sa part, semble déterminé à faire de Threads une plateforme de premier plan dans le domaine des médias sociaux, défiant ainsi la domination de Twitter.

La rivalité entre Musk et Zuckerberg a également pris un tour judiciaire, avec des allégations d'infraction aux droits de propriété intellectuelle et d'embauche d'ex-employés de Twitter par Facebook. Cependant, il reste à voir si cette dispute juridique et ce combat de coqs prendront fin avec le défi unique de Musk ou s'ils se transformeront en une rivalité encore plus intense dans le monde toujours changeant des médias sociaux.