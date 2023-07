Après avoir éliminé dans la douleur les Lycaons de la Guinée Bissau lors du 1er tour des éliminatoires pour le tournoi de football féminin aux Jeux olympiques (JO) Paris 2024, les Amazones du Bénin croiseront dans la période du 23 au 31 octobre 2023 pour le 2ème tour de ces éliminatoires, les crampons avec les Black Queens du Ghana. Outre la rencontre Bénin # Ghana, sept autres matchs seront au programme notamment Mali Vs Zambie, Côte d’Ivoire Vs Tunisie, Namibie Vs Maroc, Ouganda Vs Cameroun, Éthiopie Vs Nigéria, Tanzanie Vs Botswana et Rd Congo Vs Afrique du Sud.

Il faut signaler que la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et la Tanzanie sont qualifiés pour le second tour suite aux retraits respectivement de la Sierra Léone, du Mozambique et du Congo Brazzaville. Par contre pour ce 1er tour, le Ghana a éliminé la Guinée Conakry. Le Mali, de son côté, a écarté le Burkina-Faso. La Namibie, après avoir battu la Guinée équatoriale au match aller par 2-0, a décroché le nul (0-0) lors de la manche retour. Un résultat qui est suffisant pour ces Namibiennes d’accéder au tour suivant. L’Ouganda, après le nul de 3 buts partout à domicile, a remporté la manche retour sur un score de 1 but à 0 face au Rwanda. Enfin, l’Éthiopie a réalisé le plus lourd score de ce premier tour. En aller-retour, les Éthiopiennes ont dominé les Tchadiennes 10 buts à 0 (6-0 ; 0-4).

Les rencontres du deuxième tour

– Bénin Vs Ghana

– Mali Vs Zambie

– Côte d’Ivoire Vs Tunisie

– Namibie Vs Maroc

– Ouganda Vs Cameroun

– Éthiopie Vs Nigéria

– Tanzanie Vs Botswana

– Rd Congo Vs Afrique du Sud