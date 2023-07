Elon Musk, le fondateur de Tesla et l'un des personnages les plus énigmatiques du monde des affaires, est connu pour ses exploits audacieux et ses projets révolutionnaires. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans une position moins enviable, mêlé à une affaire judiciaire qui lui coûte cher. En effet, suite à un litige concernant des options d'achat d'actions jugées abusives par un fonds de gestion de retraites américain, Elon Musk et le conseil d'administration de Tesla ont dû se résoudre à débourser une somme conséquente.

L’histoire débute en 2020 lorsque le Police and Fire Retirement System of the City of Detroit, actionnaire de Tesla, accuse le conseil d’administration de la firme de s'être attribué de manière excessive des options d’achat d’actions entre 2017 et 2020. Une dénonciation qui ne restera pas sans conséquence, car après trois ans de bataille juridique, le 14 juillet dernier, un dénouement a été trouvé.

Les membres du conseil d'administration de Tesla, dans une volonté de pacifier la situation et d' "éliminer l’incertitude, le risque, le fardeau et les dépenses liés à d’autres litiges", ont accepté de rembourser une somme de 735 millions de dollars. Ce montant est réparti entre 485,6 millions de dollars en stock-options et 276,6 millions de dollars en espèces. C'est un paiement conséquent, bien que sans reconnaissance explicite de faute de leur part.

Outre cette restitution, le conseil d'administration de Tesla a également fait savoir qu'il renoncerait à toute compensation pour les années 2021, 2022 et 2023. Parallèlement, une réforme du système de détermination des compensations est prévue. C'est un revirement majeur pour Elon Musk et les autres membres du conseil d'administration, parmi lesquels on retrouve son frère Kimbal Musk, Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, et James Murdoch, le fils du magnat des médias Rupert Murdoch.

L'affaire judiciaire n'est cependant pas terminée pour Elon Musk, qui a dû se défendre devant la juge Kathleen McCormick fin 2022 concernant son propre plan de rémunération de 56 milliards de dollars sur 10 ans. Alors que les objectifs fixés par ce contrat ont presque tous été atteints, il a déjà touché plus de 52 milliards de dollars. La décision finale sur ce point est attendue dans les prochaines semaines. Entre temps, Elon Musk et le conseil d'administration de Tesla font face aux conséquences de leurs choix passés.